L'ex Milan Cutrone si dice felicissimo per il rinnovo con il Como

Il Como 1907 è lieto di annunciare che Patrick Cutrone ha prolungato il suo contratto con il club fino al 2028. L’attaccante simbolo dei lariani è nato a Como nel 1998. Dopo aver firmato per il club nel 2022 ha contribuito in questi due anni alla crescita della squadra con 23 goal, di cui 14 nell’ultima stagione culminata con la promozione in Serie A.

In merito al prolungamento del contratto di Patrick, l’allenatore Cesc Fabregas ha dichiarato: “Siamo molto contenti del prolungamento del contratto di Patrick. È un attaccante eccellente e un giocatore molto importante per noi. È un calciatore che ha fame e voglia di fare gol ed è fantastico che torni a giocare in Serie A con noi, davanti ai tifosi della sua città”.

Patrick Cutrone ha dichiarato dopo la firma del prolungamento: “Como è casa mia, la città dove sono nato e cresciuto. In questi due anni ho vissuto momenti molto belli e ho provato emozioni che porterò con me per sempre. Per questo sono felice di legarmi al Como fino al 2028. Abbiamo scritto la storia del Como e sono sicuro che in futuro scriveremo altre bellissime pagine, sono carico e non vedo l’ora che inizi la stagione e di vedere il Sinigaglia pieno di gente”.