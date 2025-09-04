L'ex Milan Fodé Ballo-Touré è un nuovo giocatore del Metz
MilanNews.it
Dopo aver rescisso lo scorso gennaio con il Milan, Fodé Ballo-Touré ha giocato la seconda parte della scorsa stagione con la maglia del Le Havre. Ora il terzino senegalese, che era svincolato dal 1° luglio, continuerà la sua carriera sempre in Francia: l'ex rossonero ha infatti firmato con il Metz un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione.
Ecco le sue prime parole al sito ufficiale del club: "Sono molto felice di unirmi a questo club storico. So che dovrò lavorare sodo per dimostrare le mie qualità. Trovo un gruppo unito e il mio obiettivo è aiutare la squadra a raggiungere la salvezza".
