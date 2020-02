Lacazette esalta Aubameyang: "Più di un semplice bomber. È il miglior attaccante dell'Arsenal"

Assieme a Mikel Arteta nella conferenza stampa della vigilia di Arsenal-Olympiacos ha preso la parola anche Alexandre Lacazette, attaccante francese dei Gunners. Fra i tanti temi toccati dall'ex Lione anche quello legato al suo compagno di reparto Pierre-Emerick Aubameyang: "Penso che la gente dovrebbe parlare di più di Pierre, per ciò che sta facendo per la squadra e non solo per le sue capacità realizzative. Lavora sempre molto per la squadra anche in fase difensiva e crea spazi in avanti per il suo compagno di reparto. Credo che sia il miglior attaccante della stagione dell'Arsenal. E spero che rimarrà a lungo con noi".