Lapadula sull'addio al Milan: "Sarei rimasto a vita, ma non rientravo nei piani"

Il bomber del Lecce Gianluca Lapadula si è raccontato senza filtri in una lunghissima intervista sul canale Instagram del giornalista Nicolò Schira. Ecco le dichiarazioni sul suo addio al Milan: "Io sarei rimasto una vita al Milan, ma ci fu un cambio societario e i nuovi dirigenti non si capiva bene che progetti avessero. Io non rientravo nei piani e c'era il Genoa che mi voleva fortemente, sopratutto Juric che considero un grande allenatore come sta dimostrando a Verona. All'epoca Ventura mi aveva chiamato in nazionale e avevo bisogno di giocare. Così accettai l'offerta del Genoa, seppur a malincuore visto il legame che si era creato col Milan in pochi mesi. Io sarei rimasto una vita al Milan".