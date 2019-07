Il Lecce potrebbe puntare su due ex rossoneri per rinforzare la squadra in vista della sua stagione in Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la formazione pugliese sarebbe interessata ad Andrea Bertolacci, per il quale si tratterebbe di un ritorno in maglia giallorossa, ed Ignazio Abate, che hanno chiuso domenica la loro esperienza al Milan.