M. Simone sulla seconda squadra: "Il Milan ha sbagliato a non farla"

Marco Simone, che nell'estate 2018 era stato scelto per la panchina della seconda squadra rossonera prima che quest'ultima venisse cancellata, ha dichiarato durante la diretta Instagram con Carlo Pellegatti: "Non fare la seconda squadra è stato un errore secondo me. Il calcio italiano non riesce a capire, rimane legato alle cose vecchie. Non riesce ad andare avanti e ad aprire a nuove idee. La distanza che c'è tra la prima squadra e la Primavera è troppo grossa, le seconde squadre aiuterebbero a diminuire questa distanza. Il calcio italiano sbaglia e chiude gli occhi su cose nuove che sarebbero molto utili".