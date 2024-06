Maldini: "Franco Baresi è stato un un grande esempio per me"

In merito al suo rapporto con Franco Baresi, suo compagno di squadra al Milan per tantissimi anni, Paolo Maldini ha spiega all’AKOS podcast by Luca Gemignani: "Franco ha smesso nel 95, una attenzione così spasmodica non c’era ancora ma senza dubbio è stato un un grande esempio per me. Io avevo un carattere molto riservato e quindi era perfetto come lui si comportava dal mio punto di vista, poche parole tanti fatti. Ma così era Mauro Tassotti, con un carattere diverso, così erano tanti giocatori come Evani, Icardi.

Diciamo che all’interno di quelle squadre c’erano giocatori molto divertenti, coi quali divertirti, e giocatori con una mentalità vincente: quindi stava a te giovane capire quale gruppo seguire. Poi le squadre sono fatte di tante personalità diverse tra di loro, quindi all’interno di un gruppo di calciatori che raggiunge un numero attorno ai venticinque c’è un pochino di tutto”.