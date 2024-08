Maldini: "Galliani mi stimola e mi aiuta. Ripagherò la sua fiducia"

Intervistato dai taccuini de La Repubblica, l'ex centrocampista offensivo del Milan, oggi al Monza, Daniel Maldini, ha parlato del suo approdo in biancorosso e della fiducia che Adriano Galliani ha riposto in lui. Queste le sue dichiarazioni.

Riabbracciare i suoi compagni a Monza che emozione le ha dato?

"Bellissima, ho ritrovato una famiglia. L’ambiente trasmette serenità. È stato facile per me, sia per Galliani sia per Nesta".

Nesta lei lo conosce da tempo.

"Da quando ero piccolo, però ricordavo poco di lui come persona. Sto scoprendo che mi piace davvero tanto. In allenamento si capisce perché è diventato una leggenda del calcio. Ha grandi idee e si vedono in campo".

L’obiettivo del Monza?

"La salvezza, poi si vedrà".

Dopo la vittoria con il Südtirol in Coppa Italia, Galliani ha detto che conta molto su di lei.

"Ripagherò la sua fiducia. Devo fare un passo in avanti rispetto agli altri anni e mostrare tutte le mie qualità. Mi sento più responsabile e nel posto giusto".

Che rapporto ha con Galliani?

"Bellissimo, mi stimola e mi aiuta. Mi spinge a mettermi in gioco. Mi manda i video dei miei gol. È una guida. Quello che mi dice per me è importantissimo. Lo chiamo boss. Nessun altro al mondo ha su di me l’influenza che ha lui".