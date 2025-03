Milan, Sacchi dice no al ritorno di Allegri: "A me piace un calcio diverso dal suo"

In merito al possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Ho grande rispetto per Allegri e per il suo lavoro. È un allenatore che ha sempre fatto il suo dovere ovunque sia andato. Devo ammettere che a me piace un calcio diverso dal suo. Non c’è niente di male, è una questione di gusti. E, come dicevano i latini, de gustibus non disputandum est...

Io non sono un dirigente del Milan, quindi non ho compito di fare questa scelta. Sto a guardare quello succede e, sulla base dei fatti, cerco di farmi un’opinione. Ci tengo a dire una cosa con molta chiarezza perché in passato ci sono stati troppi equivoci: io non ho nulla contro Allegri, mi è semplicemente capitato nelle stagioni precedenti di muovere delle critiche al suo calcio e alle sue squadre. Tutto qui, niente di personale".