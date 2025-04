Mirabelli sul Milan: "Costruita un'ottima squadra, ma hanno sbagliato la guida tecnica"

vedi letture

Il direttore sportivo del Padova ed ex dirigente del Milan, Massimiliano Mirabelli, è intervenuto a Radio FirenzeViola per fare le carte alla sfida tra la sua ex squadra (dove ha lavorato come ds dal 2017 al 2018) e la Fiorentina: "Sarà una partita più decisiva per il Milan che per la Fiorentina: se i rossoneri non dovessero vincere, vedrebbero molto lontana l'Europa. L'attuale organico del Milan non rispecchia certo l'attuale classifica dunque i viola sappiano che affronteranno una squadra molto forte. Sono comunque convinto che un mancato risultato buono della squadra di Palladino non comprometterebbe il percorso verso le zone alte della classifica".

Qual è il motivo principale per cui una squadra come il Milan fatica così tanto?

"Non era facile sostituire Pioli, questo l'ho sempre detto. Ma sono anche dell'idea che al Milan sia stata costruita un'ottima squadra. Quello che è mancato è stata la scelta corretta della guida tecnica. Sono certo che con un altro allenatore sarebbe molto più in alto in classifica".

Il Milan è secondo solo all'Inter come organico?

"Assolutamente sì, guardiamo il Napoli: gli azzurri si stanno giocando lo scudetto con un organico inferiore al Milan. Lì però la differenza la fa Antonio Conte. Il Milan è una squadra che corre un grande rischio: ovvero quello di vedere tutto nero quando non arrivano i risultati. La base dei rossoneri è davvero importante e sono certo che con il giusto condottiero l'anno prossimo potrà dare del filo da torcere nella lotta scudetto, al netto delle critiche attuali".

Con Moise Kean e la sua clausola come si comporterebbe?

"52 milioni di euro sono una cifra importante. Intanto diciamo che la Fiorentina è stata brava a investire su di lui quando nessuno ci credeva: è raro trovare giocatori così in Europa. Penso che la clausola sia stata una forma di cautela".

La stupisce sentire abbinate cifre superiori ai 30 milioni a Comuzzo?

"C'è molta penuria a giro dei difensori centrali: secondo me il centrale viola potrà valere anche di più di 30 milioni in futuro. Prima di liberarsi di lui, la Fiorentina ci deve pensare bene".