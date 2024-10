MLS, Messi segna una doppietta. Per Giroud vittoria senza gol

vedi letture

Nella notte italiana si sono giocate le partite del terzultimo turno di MLS. Un verdetto, il più importante, è già arrivato con il trionfo dell'Inter Miami matematicamente vincitore del "Supporter's shield" grazie a una doppietta di Lionel Messi e il gol di Luis Suarez, battendo per altro 3-2 i campioni in carica di MLS, Columbus Crew. Con questo successo l’Inter Miami si è aggiudicato il fattore campo nei playoff che assegneranno la vittoria del campionato, al via a fine ottobre.

Il Toronto sprofonda con il NY Red Bulls incassando un poker pesante, espulso per doppia ammonizione l'ex Juventus Federico Bernardeschi, mentre Lorenzo Insigne ha alzato bandiera bianca, in dubbio per ko fisico. Colpaccio del New York City invece che beffa il Cincinnati 3-2 in casa propria, vittoria interna del Los Angeles FC di Lloris e Giroud (l'ex Milan uscito a secco al 75') sul St.Louis City.

Toronto - NY Red Bulls 1-4

Orlando City - Philadelphia Union 2-

New York City - Cincinnati 3-2

Charlotte - Chicago Fire 4-3

Atlanta United - CF Montreal 1-2

Columbus Crew - Inter Miami 2-3

Nashville - DC United 3-4

Houston Dynamo - New England Rev. 2-1

Real Salt Lake - Minnesota 0-0

Colorado Rapids - LA Galaxy 1-3

Vancouver Whitecaps - Seattle 0-3

San Jose - Dallas 3-2

Portland Timbers - Austin 0-1

Los Angeles FC - St.Louis City 1-0

Le classifiche di Conference

Gruppo Ovest

LA Galaxy 61 punti (32 gare)

LAFC 55 punti (31 gare)

Seattle 53 punti (32 gare)

Real Salt Lake 53 punti (32 gare)

Houston Dynamo 51 punit (32 gare)

Colorad Rapids 50 punti (32 gare)

Vancouver Whitecaps 47 punti (31 gare)

Minnesota 46 punti (32 gare)

Portland Timbers 45 punti (32 gare)

Austin 39 punti (32 gare)

Dallas 37 punti (32 gare)

St.Louis City 34 punti (32 gare)

Sporting KC 31 punti (32 gare)

San Jose 21 punti (32 gare)

Gruppo Est

Inter Miami 68 punti (32 gare)

Columbus Crew 57 punti (31 gare)

Cincinnati 56 punti (32 gare)

Orlando City 49 punti (32 gare)

New York City 47 punti (32 gare)

NY Red Bulls 47 punti (32 gare)

Charlotte 45 punti (32 gare)

Montreal 40 punti (32 gare)

Toronto 37 punti (33 gare)

Philadelphia 37 punti (32 gare)

DC United 37 punti (32 gare)

Atlanta United 34 punti (32 gare)

Nashville 33 punti (32 gare)

New England 31 punti (31 gare)

Chicago Fire 30 punti (33 gare)