MN - Albertini: "Milan, peccato per i tanti infortuni ma niente alibi. Ibra? Lo riprenderei"

Alla presentazione del Gran Galà del Calcio, l'ex rossonero Demetrio Albertini ha dichiarato ai microfoni di Milannews.it: "

Sul momento del Milan: "Dispiace vedere così tanti infortuni tutti insieme. E' una situazione che va gestita, ma non deve essere un alibi. Domenica il Milan avrà una partita molto importante contro una diretta concorrente per la Champions".

Sui tanti infortuni: "Ogni infortunio è diverso. Non so come mai ce ne siano stati così tanti, per alcuni si tratta anche di ricardute".

Su Ibra: "Lo riprenderei. Se ci fosse la possibilità lo vorrei sempre nella mia squadra. La sua gestione potrebbe essere un po' difficoltosa, però avere uno come lui permette di aver diverse soluzioni".

Su Leonardo e Maldini: "Sono vecchi amici, si sono messi a disposizione della loro squadra. Sono contento soprattutto per Paolo. Sono convinto che acquisterà ancora più esperienza e confermerà anche da dirigente di essere un vincente".