MN - Hateley: "Non mi aspettavo l'eliminazione dall'Europa League. Ora devono mettercela tutta per andare in Champions"

Ai microfoni di Milannews.it, l'ex rossonero Mark Hateley ha commentato così l'eliminazione del Milan dall'Europa League: "Sinceramente non me l'aspettavo e ci sono rimasto male. Peccato davvero, ma capisco anche le condizioni nelle quali il Milan è arrivato a giocarsi la partita di giovedì. Adesso deve mettercela tutta per ottenere la qualificazione in Champions League".