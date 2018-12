MN - Hateley su Elliott: "La strada è quella giusta, ma serve pazienza perchè non è facile tornare subito a vincere"

Mark Hateley, ex attaccante rossonero, ha commentato così a Milannews.it il cambio di proprietà al Milan e l'arrivo di Elliott: "Negli ultimi anni ci sono stati tanti cambiamenti. Credo che adesso ci voglia pazienza sotto tutti i punti di vista, perchè non è facile tornare a vincere immediatamente. Ma devo dire che la strada mi sembra quella giusta. Il modo in cui la squadra ha iniziato la stagione è stato buono, adesso dovrà andare più forte. La situazione del Milan mi ha ricordato, per certi versi, alcune vicissitudini che hanno vissuto i Rangers id Glasgow, con una serie di cambi prima di tornare ad essere stabili".