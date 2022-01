MN - Lupi: "Vedere Milan-Monza in Serie A sarebbe un sogno"

Alessandro Lupi, ex tecnico del settore giovanile rossonero, lavora ora al Monza di Berlusconi e Galliani come allenatore dell'Under 16. Quanto gli piacerebbe vedere un Milan-Monza in Serie A? Ecco la sua risposta alla domanda d Milannews.it: "Vedere Milan-Monza in Serie A sarebbe un sogno. Galliani è sempre stato un vincente, una persona di grande cuore che ha dimostrato insieme a Berlusconi di poter ottenere risultati unici in tutto il mondo. Sarebbe bello vederle insieme, l’esperienza e l’entusiasmo di Berlusconi e Galliani porterebbero aiutare il Monza che a non giocare gregario ma da protagonista”.