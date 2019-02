MN - Pancaro: "Perdere Higuain non è facile, ma è stato sostituito benissimo"

Intervistato da Milannews.it, Giuseppe Pancaro, ex terzino rossonero, ha parlato così del mercato invernale del Milan: "Perdere un giocatore come Higuain non è mai facile, dispiace veder andare via un attaccante così, però devo dire che è stato sostituito nel modo migliore possibile. Piatek ha dimostrato subito di essere un grande goleador, è molto giovane e ha un grande futuro davanti a sè. Ha iniziato bene anche Paquetà, a me piace moltissimo perchè è un giocatore di qualità e quantità, è un centrocampista completo. Quindi, nonostante l'addio di Higuain, credo che il Milan sia uscito rinforzato dal mercato di gennaio. Per Gattuso è molto importante inoltre recuperare tutti gli infortunati".