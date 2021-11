MN - Virdis su Tatarusanu: "Sta giocando bene e non sta facendo rimpiangere Maignan"

Pietro Paolo Virdis, intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, ha parlato della prestazione fornita ieri durante il derby da Tatarusanu. Virdis ha detto: “Devo dire che sta giocando bene e non sta facendo rimpiangere Maignan. Avevamo tutti paura dell’infortunio del francese, ma Tatarusanu lo sta sostituendo egregiamente e ieri lo ha dimostrato parando un rigore e salvando il risultato. Non credo si possa pretendere di più da lui. La squadra in generale ha fatto il suo nel match contro l’Inter ed ha giocato in maniera discreta”.