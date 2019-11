MN - Zaccardo: "Buona prestazione del Milan contro la Juve, ma i bianconeri hanno i campioni che risolvono le partite"

Intervistato da Milannews.it, l'ex rossonero Cristian Zaccardo ha commentato così la prestazione del Milan contro la Juventus: "Ho visto una buona prestazione del Milan che ha giocato alla pari con la Juve, anche se i bianconeri non hanno giocato una grande partita, erano poco brillanti e Ronaldo non era in forma. Non è stata la solita Juve insomma, mentro ho visto un buon Milan in ripresa. La differenza è stata la Juventus ha dei campioni in rosa che, anche se la squadra gioca male, possono risolvere le partita da un momento all'altro".