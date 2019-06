MN - Zaccardo: "Torreira ottimo giocatore, Giampaolo lo conosce bene"

Nell'intervista rilasciata a Milannews.it, l'ex rossonero Cristian Zaccardo ha rilasciato queste parole su Lucas Torreira, obiettivo di mercato del Milan per il centrocampo: "Torreira ha dimostrato in Italia e all'Arsenal di essere un ottimo giocatore. Ha qualità e quantità, è un motorino in mezzo al campo. Giampaolo lo conosce bene, poi chiaramente dipende sempre dal contesto che troverà. Se un giocatore arriva nel contesto giusto può fare bene, mentre se è sbagliato anche i grandi giocatori possono andare in difficoltà. Torreira è comunque un ottimo giocatore".