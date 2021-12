Montella sul Milan: "Non è più una sorpresa, Pioli ha dato un'anima"

Vincenzo Montella, ex tecnico rossonero ora in Turchia all'Adana Demirspor, ha parlato così a Radio Rai del Milan di Pioli e della corsa scudetto: "È una bella lotta, ormai i rossoneri non sono più una sorpresa e ci possono provare fino alla fine. Pioli ha dato un'anima. C'è poi l'Inter, oltre al Napoli, e l'Atalanta è una mina vagante. Sarà una bella lotta e mi auguro che sia incerta fino alla fine" riporta tuttomercatoweb.com.