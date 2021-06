Montella vuole tornare ad allenare: "Ho voglia di rimettermi in gioco"

Vincenzo Montella, ex allenatore di Fiorentina e Milan tra le altre, ha parlato dagli studi di Sky Sport: "Ho grande voglia di rientrare, mi sono fermato un po', meno rispetto ad altri come Allegri o Spalletti. Ho entusiasmo, vorrei tornare in un campionato competitivo, voglio rimettermi in gioco, anche a costo di fare un passo indietro. Sono pronto per una sfida importante".