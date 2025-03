Montolivo: "La qualità del Milan è tantissima, ma non riesce ad esprimerla"

L'ex centrocampista e capitano del Milan, Riccardo Montolivo, ha commentato così a Sky il momento della squadra rossonera che è nona in campionato: "Il mio Milan non era questo Milan, era in costruzione, non aveva speso 100 milioni sul mercato, non aveva questa qualità. Ora è nono e ci sono tante riflessioni da fare. Nel secondo tempo contro il Napoli quasi tutto nasce dalla fascia sinstra, quindi con Theo e Leao. La qualità del Milan è tantissima, ma non riesce ad esprimerla. Se al Milan ci fosse Conte, la classifica del Diavolo sarebbe diversa".

Questo il tabellino di Napoli-Milan di Serie A.

NAPOLI-MILAN 2-1

Marcatori: 2’ Politano, 19’ Lukaku, 84’ Jovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka (dal 81’ Juan Jesus), Anguissa; Politano (dal 85’ Mazzocchi), Lukaku (dal 85’ Simeone), Neres (dal 85’ Ngonge). A disp.: Scuffet, Turi; Esposito, Marín; Billing, Hasa; Okafor, Raspadori. All.: Conte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker (dal 80’ Jimenez), Gabbia, Pavlović, Hernández; Bondo (dal 46’ Leao), Fofana; Pulisic (dal 80’ Jovic), Reijnders, Félix (dal 55’ Chukwueze); Abraham (dal 55’ Gimenez). A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Terracciano, Thiaw, Tomori, Sottil. All.: Conceição.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 40’ Lukaku, 71’ Conceiçao, 76’ Conte, 90’ Jimenez.

Recupero: 1' 1T, 5’ 2T.