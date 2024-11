Monza, altro incarico per Bianchessi. Affiancherà Franco come DS della prima squadra

Una novità nell'organigramma del Monza. Mauro Bianchessi, attuale direttore generale del settore giovanile del club, passerà in prima squadra per ricoprire anche il ruolo di direttore sportivo insieme a Michele Franco. I due dirigenti affiancheranno Adriano Galliani per pianificare e condurre il mercato a cui contribuirà anche il consulente tecnico dell’area sportiva Francosis Modesto.

Bianchessi, ufficialmente in carica dal 1° luglio 2023, ha avuto il merito in questi mesi di valorizzare il settore giovanile del Monza. In carriera ha già lavorato insieme a Galliani nel Milan, dal 2006 fino al 2017 come selezionatore del settore giovanile e responsabile dell’attività di base. Oltre ad aver vinto diversi titoli fra scudetti e coppe Bianchessi ha scoperto e lanciato tantissimi calciatori. Tra questi il portiere del PSG Gianluigi Donnarumma, il capitano del Milan Davide Calabira, oltre ai vari Locatelli, Cristante, Gabbia e Bellanova. Da adesso porterà la sua esperienza anche al servizio della prima squadra.