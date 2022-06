Monza, Galliani: "Sarà un campionato difficilissimo. Obiettivo rimanere in A"

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Foglio della stagione che sta per iniziare: "Stiamo costruendo un Monza che si salvi perché non vorrei retrocedere subito dopo aver aspettato 110 anni. Sarà un campionato difficilissimo perché in Serie A ci sono 10 squadre già salve in partenza. Parte sinistra della classifica? Vediamo in quanti anni. L'obbiettivo adesso è restarci".