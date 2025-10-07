Morace: "Milan-Como in Australia? Chi l’ha pensata non è mai stato a Perth a febbraio"

Carolina Morace, ex giocatrice ed ex allenatrice del Milan Femminile, ha vissuto due anni e mezzo a Perth e, intervistata da Repubblica, ha commentato così il fatto che lì si giocherà Milan-Como di Serie A a febbraio: "Probabilmente, chi l’ha pensata non è mai stato a Perth a febbraio. Passare dal freddo italiano ai 40 gradi di lì, e ritorno, sarà costoso sia per la salute dei giocatori, sia per la performance sportiva una volta rientrati. Mi stupisce il silenzio dell’associazione calciatori. Fuso orario? È massacrante. I calciatori voleranno comodi, ma non cambia molto. La nostra notte è il giorno australiano e viceversa. C’è il rischio concreto di giocare pessime partite al ritorno in Italia, perdere punti e sacrificare la stagione.

Il calcio australiano già è poca cosa. E Perth è l’ultima città del Paese per cultura calcistica. Avrei forse capito di più Sydney o Melbourne. E comunque, quando parliamo di Australia, parliamo di un calcio ridicolo. A Perth nemmeno lo stadio è adeguato: ci giocano a football australiano e cricket. È pensato per altri sport. I pochi appassionati guardano la Premier League e la Liga, dove si gioca un calcio migliore rispetto al nostro. Se non amano la serie A, non è perché non gliela portiamo lì: è per il livello dello spettacolo. Nemmeno comprano i diritti tv. In Italia faranno fatica a vedere la partita. Se proprio si doveva giocare all’estero, meglio scegliere un posto più vicino".

