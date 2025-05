Newcastle, Tonali ancora in gol: superata la sua miglior stagione realizzativa dell'anno dello scudetto

Sandro Tonali sta vivendo una stagione estremamente positiva con la maglia del Newcastle. Dopo il trionfo in Carabao Cup, i bianconeri stanno confermando il loro ottimo momento in Premier League, dove attualmente occupano la terza posizione in classifica, pienamente in corsa per un posto nella prossima Champions League. Tra i protagonisti assoluti c’è proprio Tonali, oggi ancora decisivo con una rete importante messa a segno contro il Chelsea.

Tonali supera il suo record con la maglia del Milan

Grazie al gol segnato contro il Chelsea, l'ex centrocampista del Milan ha superato la sua miglior stagione realizzativa (5 reti) in carriera considerate tutte le competizioni, nell'anno dello scudetto rossonero (2021/2022). In questa stagione sono infatti 6 reti e 3 assist con il Newcastle.