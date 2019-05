Oddo su Gattuso: "Lavoro strepitoso di Rino, se dovesse arrivare in Champions sarebbe un capolavoro. Merita la conferma"

Intervistato da Tuttosport, Massimo Oddo, ex giocatore del Milan, ha commentato così il lavoro di Rino Gattuso: "Se dovesse arrivare in Champions sarebbe un capolavoro, ma credo che sia strepitoso tutto il lavoro che ha fatto. Il Milan ha vissuto e sta vivendo un cambio generazionale, sia in campo che fuori, ed è difficile quando le cose accadono in contemporanea. Io credo che lui sia stato l'ago della bilancia di tutto questo momento, ha cercando di infondere la mentalità Milan anche a quei ragazzi che non sapevano nulla di questo spogliatoio e ha fatto qualcosa di incredibile con la squadra che ha a disposizione, tenendo conto delle squadre con cui lottava. Il miracolo l'ha fatto l'Atalanta perchè ha fatto qualcosa di straordinario, mettendo tra il Milan e la Champions. Penso che quanto fatto dai rossoneri sia meritevole di rispetto e sta arrivando davanti a squadre, come la Roma, che erano state costruite per fare molto, molto di più. Sono assolutamente favorevole alla conferma di Gattuso. Sono fermamente convinto che Rino abbia fatto un lavoro straordinario tra mille e più difficoltà. Ricordiamoci come, per esempio, si sia reso necessario lo spostamento di Abate come difensore centrale perchè tra infortuni e squalifiche c'era un'emergenza importante in quel settore della difesa. Va anche detto che questi momenti difficili, come gli altri che si sono verificati, sono stati superati brillantemente".