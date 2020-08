Il 27 agosto 1995, in occasione di Padova-Milan, prima giornata di campionato, George Weah ha giocato la sua prima partita ufficiale con la maglia rossonera. In quella gara, l'attaccante liberiano ha anche segnato la sua prima rete con il Diavolo (2-1 per il Milan il risultato finale, di Franco Baresi l'altro gol milanista).