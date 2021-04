Pancaro: "Per il Milan sarebbe una beffa non andare in Champions dopo una stagione così"

In merito alla corsa Champions, Giuseppe Pancaro, ex giocatore rossonero, ha dichiarato a Tuttosport: "La classifica è corta, può succedere di tutto. Oggettivamente la Lazio è attardata e non può permettersi errori in nessuna delle restanti partite. L’Atalanta rispetto a Napoli e Juve è stata più continua in termini di prestazioni e di risultati: ogni discorso resta aperto. Se Milan e Lazio meritano la Champions? Io sono di parte, dico di sì e mi auguro che la raggiungano. Per la stagione condotta sino ad oggi dal Milan sarebbe una beffa se non conquistasse un posto tra le prime quattro. La Lazio ha espresso, a tratti, un bel gioco. E Napoli a parte, aveva dato il via a una rimonta pregevole".