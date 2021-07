Papin: "Per istinto e coordinazione io e Giroud siamo simili. Il mio consiglio è..."

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero, ha parlato così di Olivier Giroud: "Qualcuno dice che ci somigliamo? Per istinto e coordinazione siamo simili. Io ero più veloce, ma a Olivier non serve: sfrutterà la rapidità di palleggio del Milan. Consigli? Impari la lingua e il modo di giocare del Milan, ma non ci saranno problemi: si adatta con facilità alle caratteristiche dei compagni".