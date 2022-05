Papin: "Renato Sanches sarebbe un grande acquisto. Aldi? È il momento giusto per passare al Milan"

MilanNews.it

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Jean-Pierre Papin ha parlato così di Renato Sanches, obiettivo del Milan per il centrocampo, e di Yacine Adli: "Renato Sanches mi piace immensamente. È uno di quei calciatori box to box che fanno cose che altri non fanno. Sarà un grande acquisto. Adli? Ha vissuto una stagione tremenda, perché sono retrocessi senza mai riuscire a trovare una quadra tattica, soprattutto in difesa. È il momento giusto per passare al Milan: Adli ha grande talento e inserirsi in una squadra piena di classe, e adesso di nuovo vincente, sarà più facile"