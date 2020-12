Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Giancarlo Pasinato, ex calciatore con un passato anche in rossonero, ha parlato di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "In questo momento Ibrahimovic è più decisivo di Lukaku: da quando è arrivato lui, il Milan è salito fino al primo posto in classifica. Forse ha portato quella voglia di rischiare e di far capire che possono vincere anche loro"