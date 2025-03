Pato: "Milan? Per me è stata la migliore decisione che ho fatto nella vita"

Sul proprio canale YouTube il Milan ha pubblicato una lunga ed interessante intervista all'ex numero 7 (e 9) Alexandre Pato, tornato in Italia lo scorso dicembre in occasione della festa dei 125 anni del club rossonero. Tanti i temi toccati nel corso di questa chiacchierata, come quello che ha portò un ragazzo neanche 18enne ad accettare l'importante proposta del Diavolo:

"Perché vedevo il Milan vincere la Champions League. C'erano alcuni dei giocatori migliori al mondo. Maldini, c'era Ronaldo, Sheva, Kakà, Emerson, Cafù, Ambrosini, Gattuso, Pirlo, Nesta...mamma mia! Era una squadra bellissima. Ma io volevo solo giocare con loro. Io non pensavo "Come andrò lì? Vivrò in Italia, come sarà?", io volevo giocare nel Milan, con loro, e quando è venuto il Milan a cercarmi ero sicuro della mia scelta, volevo il Diavolo e basta. Per me è stata la migliore decisione che ho fatto nella mia vita".