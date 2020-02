Piatek a Berlino per Paulina? La moglie: "Sceglie lui dove giocare"

Paulina Piatek ha spinto suo marito Krzystzof a non scegliere il Tottenham in favore dell'Hertha Berlino? La diretta interessata ha risposto via Instagram, smentendo queste indiscrezioni: "Non so da dove queste informazioni siano arrivate alla stampa. Certo, mio marito tiene in alta considerazione le mie opinioni, ma non ho mai scelto una squadra per lui in base alla città o al clima, e non lo farò mai. Qualsiasi posto al mondo, che gli permetta di crescere, essere felice e realizzare i suoi sogni è perfetta per me. Le decisioni su dove giocare sono prese soltanto da Krzystzof con i suoi agenti, che pensano soltanto al suo sviluppo e al suo benessere".