PSG, Donnarumma cambia numero di maglia: per la prima volta con un club vestirà la numero 1

Da quando Gianluigi Donnarumma è sbarcato, giovanissimo, nel calcio dei grandi, non ha mai indossato la maglia numero uno. Al Milan, dopo averla indossata in Primavera, quando Sinisa Mihajlovic lo fece esordire fu costretto a cambiare e scelse il numero 99, l'anno di nascita, un numero che ha poi indossato per tutta la sua esperienza in rossonero.

Trasferitosi al Paris Saint-Germain, essendo occupato il 99, Donnarumma cambiò ancora e passò al numero 50. Poi, a cominciare dalla stagione 2022/23, era tornato al 99, il numero indossato fino all'annata passata. Ma che non indosserà più. Il PSG, infatti, ha annunciato la decisione dell'estremo difensore della nostra Nazionale:

"Numero 50 quando è arrivato al club nel 2021, poi 99 negli ultimi due anni, ora Gianluigi Donnarumma indosserà la maglia numero 1 in questa stagione", si legge in una nota apparsa sugli account social del club francese. Va specificato che Donnarumma il numero 1 lo indossa già in Nazionale e ora avrà lo stesso numero anche al PSG.