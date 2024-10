PSG, Donnarumma di nuovo al centro delle critiche dopo la brutta prestazione contro l'Arsenal

Gianluigi Donnarumma ha le spalle larghe ed è abituato alle critiche. Il portiere italiano è finito nuovamente nell'occhio del ciclone dopo la brutta prestazione in Champions League contro l'Arsenal; i media francesi puntano il dito contro la differenza di rendimento e personalità mostrati dal 25enne tra Ligue 1 e Champions League.

L'Équipe, in particolare, mette in dubbio la posizione del numero uno azzurro e sostiene che possa addirittura perdere il posto da titolare. Il quotidiano

spiega che la sua prestazione deludente all'Emirates Stadium ha fatto riemergere antiche perplessità: dal suo arrivo dal Milan non è mai riuscito a ottenere davvero un consenso unanime anche a causa di qualche errore commesso soprattutto in ambito europeo. E quelli di martedì potrebbero quindi costargli caro.

Luis Enrique potrebbe allora chiamare in causa Matveï Safonov, arrivato in estate con l'obiettivo di giocarsi il posto da titolare. Il portiere russo però non ha impressionato il tecnico spagnolo, che invece continua ad apprezzare il profilo di Arnau Tenas. Per il momento Donnarumma resta il numero 1 ma dovrà alzare il livello negli incontri cruciali ed evitare errori che penalizzino la sua squadra. Solo così potrà rinnovare il contratto - le trattative non sono ancora realmente cominciate - e diventare una leggenda dei parigini.