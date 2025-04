Verso il derby, Brocchi: "Chi sarà decisivo? Scelgo Dimarco per l’Inter e Reijnders per il Milan"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in vista del derby tra Milan e Inter di questa sera, il doppio ex Cristian Brocchi ha dichiarato su chi saranno gli uomini decisivi: "Dire Leao e Thuram sarebbe 'banale', per questo scelgo Dimarco per l’Inter e Reijnders per il Milan. Senza Lautaro quanto perde l’Inter? Per Conceiçao è un bel vantaggio perché, anche quando a inizio stagione non segnava, l’argentino sapeva come essere fondamentale per la squadra. È uno dei top attaccanti almondo.

Leao di nuovo titolare? Leao è un giocatore forte, con qualità difficili da trovarne. In un contesto di squadra come il Barcellona o il Real, formazioni che hanno una rosa consolidata, lui potrebbe essere un valore aggiunto. Al Milan tutto non può essere sulle sue spalle e uno come Rafa non si può lasciare fuori".