Real Madrid, Ancelotti ancora positivo al Covid: sarà sostituito dal figlio Davide

Carlo Ancelotti è ancora positivo al Covid. Come riportato dal quotidiano spagnolo As, il tecnico del Real Madrid presenta ancora sintomi del virus e difficilmente potrà recuperare in tempo per la sfida in programma questo sabato in casa del Celta Vigo. Al suo posto, sulla panchina dei blancos siederà suo figlio Davide.