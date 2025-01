Resta tensione tra Vieira e Balotelli: risposta lapidaria del tecnico sull'attaccante

vedi letture

Mario Balotelli resta uno dei principali temi in casa Genoa, specie dopo l'attacco social, neanche troppo velato, indirizzato in settimana dall'attaccante a Patrick Vieira: "Per favore non cominciate a inventarvi cosa farò o dove andrò, sono ancora un giocatore del Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe". Facile intendere il destinatario, inevitabile che la questione tornasse d'attualità nella conferenza stampa di oggi, a due giorni dalla gara con il Genoa.

La risposta di Vieira. Al tecnico francese è stato chiesto se, visto l'arrivo di nuovi attaccanti a partire da Cornet, lo spazio per SuperMario non sia ulteriormente ristretto. La risposta è abbastanza chiara: "Vedo una squadra con calciatori che hanno voglia di giocare. Io devo fare delle scelte. Per questo non mi piace andare su un giocatore in particolare. Il messaggio che passo è di allenarsi bene e mettermi in difficoltà a fare le scelte. Abbiamo fatto bene e chi ha giocato ha fatto bene perché abbiamo preso punti. Ora chiediamo di più".

Lapidaria, invece, l'ulteriore risposta di Vieira a un'altra domanda sulle condizioni fisiche dell'attaccante italiano: "Balotelli fa parte della squadra".