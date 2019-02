RMC SPORT - Donati a MN: "Piatek è unico, quello che fa la differenza è la sua fame. Paquetà? Che personalità"

Queste le parole rilasciate da Massimo Donati, ex giocatore rossonero, ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Su Atalanta-Milan: "Non mi aspettavo una vittoria così del Milan, anche perchè l'Atalanta ha fatto sempre bene in casa. Poi va detto che Piatek si è inventato un gol pazzesco a fine primo tempo, dopo quel gol il Milan ha giocato con più sicurezza. Piatek e Paquetà hanno cambiato il Milan che con loro ha fatto un grande salto di qualità".

Su Piatek: "Piatek è unico, quello che fa la differenza è la sua fame a cui abbina un grande talento e grandi colpi. Quando hai in squadra giocatori così, ti tolgono le castagne dal fuoco nei momenti di difficoltà. Ha colpi importanti, quando gli dai la palla può inventarsi sempre qualcosa. Mi ha colpito quando Gattuso ha raccontato che Piatek dice sempre gol, e in questo assomiglia a Inzaghi. Ora il polacco deve continuare così, può arrivare davvero in alto".

Su Paquetà: "E' un giocatore di qualità immensa e poi ha una personalità immensa. Vuole sempre la palla tra i piedi, commette magari qualche errore, ma con lui il centrocampo del Milan ha fatto il salto di qualità".

Sulla corsa Champions: "Se dovesse continuare così, il Milan è favorito per il quarto posto".