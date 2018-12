RMC SPORT - Fiorin a MN: "Che bravo Gattuso, non ha perso la testa e ha trovato le soluzioni giuste nelle difficoltà"

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport, l'ex rossonero Fulvio Fiorin ha parlato così del momento del Milan:

Su Gattuso: "L'allenatore è bravo quando trova le soluzioni nelle difficoltà. Lui ha questo merito, non ha perso la testa, ha mantenuto la sua identità e ha trovato le soluzioni giuste per fare bene. Ha avuto tanti problemi in quest'ultimo periodo, ma ha letto bene la situazione e ha trovato le soluzioni".

Sul lavoro di Gattuso: "Lui è molto legato al Milan e quindi lavora sempre con grande passione. Nelle difficoltà, ha trovato ancora maggiori motivazioni. Si è trovato in mezzo a tante difficoltà, ma ha dimostrato di essere una persona preparata che sa muoversi bene anche in queste situazioni complicate".

Su Calabria: "Quando io e Inzaghi abbiamo preso in mano gli Allievi del Milan, abbiamo deciso di cambiargli ruolo e lo abbiamo messo terzino. Lui ha preso fiducia in quel ruolo. Un giorno mi chiamò Viscidi e mi disse che aveva problemi a trovare un terzino per la Nazionale e io gli faci il nome di Calabria. Ora lo conosciamo bene tutti, è bello vedere quello che sta facendo. Al Milan ci sono comunque tanti altri giovani interessanti, come per esempio Cutrone".