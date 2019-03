RMC SPORT - Oddo a MN: "Lavoro straordinario di Gattuso, è un valore aggiunto per il Milan. Derby? Non ci sono favoriti"

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport, Massimo Oddo, ex terzino rossonero, ha parlato così del momento del Milan in vista del derby di domenica:

Su Gattuso: "Sta facendo un lavoro straordinario. Quando le cose non andavano bene, mancavano tanti giocatori per infortunio. Anche nei momento di difficoltà ha tenuto unito il gruppo e ne è uscito alla grande. Nessuno si aspettava un Milan al terzo posto in questo momento. Le sue qualità umane le conosciamo tutte, è così come lo vediamo nelle conferenze e nelle interviste. E' un valore aggiunto per il Milan".

Sul derby: "Milan favorito? Nei derby non ci sono mai favoriti. Certamente arriva al match molto bene dal punto di vista mentale, sta meglio dell'Inter e arriva meglio dei nerazzurri, ma il derby è sempre il derby. Nelle partite secche può succedere di tutto".

Sulla partita che farà il Milan: "Ogni allenatore ha le sue idee e prepara le partite anche in base ai giocatori che ha. Gattuso è arrivato al Milan in un momento difficile e ha scelto un certo modo di giocare che ha dato i suoi frutti. Se lui continua ad avere un atteggiamento di questo tipo è perchè crede che sia quello che rende di più".

Su Conti e Calabria: "Nelle grandi squadre la competitività è fondamentale. Calabria sta facendo cose straordinario, ma avere dietro uno come Conti serve per tenere sempre attaccata la spina. E per Conti, avere davanti uno come Calabria, lo stimolerà a fare sempre di più. Io avevo dietro Cafù e non potevo assolutamente sbagliare".