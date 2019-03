RMC SPORT - Raducioiu a MN: "Vedo un Milan che rispecchia il suo allenatore. Quella di Verona è una gara che avrebbe perso negli ultimi anni"

Queste le parole rilasciate da Florin Raducioiu, ex attaccante milanista, ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News” sul momento del Milan: "Vedo un Milan che rispecchia la mentalità del suo allenatore, è un Milan consapevole della sua forza. Non abbiamo fatto ancora nulla, mancano ancora diverse finali, ma mi piace molto il fatto che questo Milan non molla mai. Piatek? Non mi aspettavo un impatto così. Conoscevo le sue qualità, ma non mi immaginavo potesse segnare subito così tanto. Sono sicuro che non si fermerà, sta dando tanto alla squadra. E' un giocatore che ti fa vincere le partite, come per esempio a Verona, una partita che negli ultimi anni avremmo perso. Bisogna fare i complimenti a Leonardo e Gattuso per averlo preso a gennaio, come Donnarumma farà parte a lungo del futuro del Milan".