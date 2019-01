RMC SPORT - Simone a MN: "Paquetà giocatore di qualità, spero che possa segnare il gol vittoria in Supercoppa"

Queste le parole rilasciate da Marco Simone, ex attaccante rossonero, su Lucas Paquetà ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”: "Quando è uscito il suo nome, sono andato a vedere un po' di video di Paquetà. Ho visto subito che è un giocatore di qualità. Bisogna capire quanto ci metterà ad adattarsi al gioco del Milan e al calcio italiano. Non ci sono comunque dubbi sulle sue qualità. Sarà importante capire dove Gattuso lo vorrà utilizzare in campo. Supercoppa? Mi auguro di vedere in campo Papquetà e che possa iniziare la sua avventura rossonera con un gol e con la vittoria di un trofeo".