RMC SPORT - Verza a MN: "Gattuso ha dato tanto al Milan. Derby? Deve essere la prova di maturità dei rossoneri"

Intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”, l'ex rossonero Vinicio Verza ha dichiarato:

Sui tifosi: "Il Milan domenica gioca in casa e quindi il pubblico sarà il dodicesimo giocatore del Milan".

Sugli attaccanti esterni: "Gattuso chiede loro anche grande sacrificio e loro si sono messi a disposizione della squadra".

Sul derby: "Sarebbe bello vincerlo. Il Milan ha tutte le chance per continuare l'ottimo momento che sta vivendo. Deve essere la prova di maturità del Milan, è quel passo per fare il salto di qualità. I derby sono partite a parte, non sono come le altre gare di campionato. Ovviamente spero che vinca il Milan".

Su Gattuso: "Giocare a San Siro non è mai facile. Gattuso ha fatto il suo, ora sono i giocatori che devono fare il definitivo salto di qualità. Rino ha dato tantissimo a questo Milan".