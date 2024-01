Roma, Ricky Massara è un'ipotesi per il post Tiago Pinto

La Roma sta vivendo un periodo di profonda rivoluzione. L'esonero di Josè Mourinho ha anticipato solo di qualche settimana l'addio del direttore sportivo Tiago Pinto, già annunciato a inizio anno. Il dirigente portoghese lascerà la capitale a partire dal mese di febbraio, dopo aver portato a termine questa sessione invernale di mercato. In queste settimane i Friedkin dunque vanno a caccia del sostituto.

Il nome più credibile sembra quello dell'inglese Paul Mitchell che ha grande esperienza prima con il Southampton e poi nella famiglia Red Bull: Lipsia, New York e Brasile. Un altro concorrente può essere il tedesco Christophe Vivell, sempre dell'area Red Bull. Ma in tutto questo un terzo nome si fa largo e potrebbe essere un ritorno. Si tratta dell'ex direttore sportivo del Milan Frederic "Ricky" Massara che, dopo il licenziamento in giugno, è ancora a piede libero e conosce bene l'ambiente giallorosso nonchè il nuovo allenatore Daniele De Rossi.