Sebastiano Rossi, grande ex portiere rossonero, ha rilasciato queste parole a Sky su Gigio Donnarumma: "Gli consiglerei di fare lui le scelte, è solo lui che deve prendere le decisioni. Secondo me a lui piace indossare la maglia del Milan. Alla sua età non accetterei mai di restare in un posto in cui non voglio stare".