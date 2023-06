Sacchi, Berlusconi e il Milan: l'ex tecnico racconta come è iniziato tutto

MilanNews.it

Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi ha raccontato come è iniziata la sua avventura nel Milan di Silvio Berlusconi: "Il giorno da cui tutto ebbe inizio? Amichevole nell’agosto del 1986, alla fine del primo tempo che si concluse 0-0 il presidente del Parma mi disse che il Cavaliere aveva intenzione di conoscermi. Silvio, impressionato dal gioco mostrato dalla mia squadra, mi promise che avrebbe seguito il mio percorso. Il caso volle che i nostri club si affrontassero in Coppa Italia, all’epoca c’erano i gironcini. Il Milan quell’estate aveva appena completato la campagna acquisti con cinque nomi di rilievo, Donadoni, Massaro, Giovanni Galli, Bonetti e Galderisi. Battemmo i rossoneri 1-0 e Berlusconi mi confermò l’intenzione di tenermi sott’occhio. Per uno scherzo del destino fummo sorteggiati di nuovo abbinati al Milan per gli ottavi di Coppa Italia e di nuovo vincemmo 1-0. Era il febbraio del 1987 e Bortolazzi realizzò la rete decisiva. Allora Ettore Rognoni, capo dei servizi sportivi di Mediaset e mio grande amico, mi informò che Berlusconi aveva piacere di invitarmi a cena ad Arcore. Andai e trovai lui, Galliani e ovviamente Rognoni che mi aveva accompagnato.

Parlammo di tutto, sembrava che ci conoscessimo da una vita. Il venerdì successivo avrei dovuto incontrare una società di A, la Fiorentina, e non era mia intenzione annullare l’appuntamento. Non ci pensavo proprio, ero andato a svolgere doppio allenamento con il Parma ma tornato a casa mia moglie mi disse che Ettore aveva chiamato a casa parecchie volte. Così il giorno precedente al colloquio con la dirigenza della Fiorentina, grazie alla mediazione di Rognoni — trait d’union tra le parti —, andai a cena a Milano dove Berlusconi non c’era perché impegnato a mettere sotto contratto Carrà e Baudo per le sue televisioni. Mi aspettava però tutto il gotha dei dirigenti Fininvest. Galliani, Confalonieri, Dell’Utri. Firmai e dissi 'mettete voi la cifra che volete'. Quel furbacchione di Adriano ha scritto una cifra inferiore a quella che percepivo al Parma".