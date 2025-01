Sacchi duro con Theo: "Ma come si può fare una diagonale simile? Significa non essere concentrati"

vedi letture

In merito all'errore di Theo Hernandez ieri sera in occasione del gol di Yildiz, l'ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi è stato piuttosto duro ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Ma come si può fare una diagonale simile? Significa non essere concentrati, non essere sul pezzo, non leggere lo sviluppo dell’azione. Però, dopo quell’errore, si è ripreso e questo testimonia che il carattere c’è".

Il Milan ha finito ieri il match contro la Juventus con la difesa a cinque: "È un segno di concretezza dato dall’allenatore. Conceiçao voleva a tutti i costi la vittoria e ha aiutato la squadra, schierandola in quel modo nel finale, a raggiungerla. Ora bisogna azzerare tutto e pensare a come affrontare l’Inter".