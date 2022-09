Sacchi: "Il Salisburgo ha fatto capire al Milan che c’è bisogno di perfezionarsi. Ma la strada è quella giusta"

MilanNews.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport dopo la tre giorni europea, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha dichiarato sul Milan che ha pareggiato in casa del Salisburgo: "Un passo indietro dopo la vittoria nel derby? No. Il derby è stato una partita di Serie A e in Italia si gioca in un certo modo, si fa del tatticismo la prima qualità. In Europa è diverso e il Salisburgo ha fatto capire al Milan che c’è bisogno di perfezionarsi. In generale, però, i rossoneri sono sulla strada giusta e mi sono piaciute le parole di Pioli a fine gara. Ha detto che non era pienamente soddisfatto e questo discorso deve entrare nelle teste dei giocatori".